Жара и заморозки: прогноз погоды на 6 июня в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз важнейших явлений погоды на 6 июня опубликовал «Казгидромет», передает МИА «Казинформ»

«На большей части республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами ожидаются дожди с грозами, возможно выпадение града, лишь на севере республики ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, пыльная буря, на севере и востоке страны - туман», - сообщают синоптики.

В Кызылординской области ночью местами, днем на большей части усилится ветер до 15-20 м/с, местами порывы 25 м/с с пыльной бурей, ночью и утром местами ожидается гроза.

В Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Жамбылской области днем местами ожидаются гроза, пыльная буря, возможен град, местами усилится ветер до 15-20, порывы 25 м/с.

В Западно-Казахстанской, Мангыстауской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 м/с, возможен град.

В Атырауской области местами ожидаются гроза, возможен град, днем местами усилится ветер до 15-20 м/с.

В Алматинской области ожидаются гроза, при грозе усиление ветра до 15-20 м/с.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, днем в Костанайской области местами усилится ветер до 15-20 м/с, ночью и утром в Восточно-Казахстанской области – местами туман.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман.

Днем на большей части Жамбылской, Туркестанской областей сохранится сильная жара.

На северо-востоке Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей ночью ожидаются заморозки 2 градуса.

В Кызылординской, на большей части Жамбылской, Алматинской, Туркестанской, Карагандинской областей, местами в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.