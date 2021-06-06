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    02:10, 06 Июнь 2021 | GMT +6

    Жара и заморозки: прогноз погоды на 6 июня в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз важнейших явлений погоды на 6 июня опубликовал «Казгидромет», передает МИА «Казинформ»

    «На большей части республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами ожидаются дожди с грозами, возможно выпадение града, лишь на севере республики ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, пыльная буря, на севере и востоке страны - туман», - сообщают синоптики.

    В Кызылординской области ночью местами, днем на большей части усилится ветер до 15-20 м/с, местами порывы 25 м/с с пыльной бурей, ночью и утром местами ожидается гроза.

    В Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 м/с.

    В Жамбылской области днем местами ожидаются гроза, пыльная буря, возможен град, местами усилится ветер до 15-20, порывы 25 м/с.

    В Западно-Казахстанской, Мангыстауской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 м/с, возможен град.

    В Атырауской области местами ожидаются гроза, возможен град, днем местами усилится ветер до 15-20 м/с.

    В Алматинской области ожидаются гроза, при грозе усиление ветра до 15-20 м/с.

    В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, днем в Костанайской области местами усилится ветер до 15-20 м/с, ночью и утром в Восточно-Казахстанской области – местами туман.

    В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман.

    Днем на большей части Жамбылской, Туркестанской областей сохранится сильная жара.

    На северо-востоке Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей ночью ожидаются заморозки 2 градуса.

    В Кызылординской, на большей части Жамбылской, Алматинской, Туркестанской, Карагандинской областей, местами в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.


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