Жара и грозы: штормовые предупреждения объявлены в 11 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовые явления ожидаются 18 июля в 11 областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Кызылординской области днем 18 июля ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

В Мангыстауской области д нем 18 июля в местами сохранится сильная жара 39 градусов. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области д нем 18-20 июля в горных и предгорных районах ожидается гроза, град, пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области д нем 18 июля ожидается сильная жара до 39 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области 18 июля местами ожидаются гроза, град, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем местами 15-20 м/с. В Кокшетау ночью 18 июля ожидаются гроза, туман.

В Актюбинской области 18 июля местами ожидается гроза. На юге области ожидается сильная жара 38 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Актобе днем 18 июля ожидается гроза.

В Павлодарской области 18 июля местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с. В Павлодаре днем 18 июля ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный при грозе, порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области 18 июля местами ожидается гроза. Ночью и утром местами туман. В Петропавловске 18 июля ночью и утром ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области 18 июля местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днем местами 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 37 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем 18 июля ожидается гроза. Днем ожидается сильная жара 36 градусов.

В Костанайской области 18 июля местами ожидаются гроза, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный местами 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром 18 июля ожидается туман.

В связи с прогнозом дождей в горах 17-19 июля 2021 года в горных районах Алматинской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.