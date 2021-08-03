Жара и грозы ожидаются в Казахстане 3 августа

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 12 областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем 3 августа в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, северный местами 15-20 м/с с пыльной бурей. Ожидается сильная жара 43 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем 3 августа ожидается сильная жара 40-42 градуса.

Днем 3 августа в Алматинской области ожидается сильная жара 36 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем 3 августа ожидается сильная жара 36 градусов.

3 августа днем в Акмолинской области местами ожидается гроза.

Днем 3 августа в Карагандинской области местами сохраняется сильная жара 36 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем 3 августа сохраняется сильная жара 36 градусов.

Днем 3 августа в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. В Урджарском районе ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

Днем 3 августа в Костанайской области местами ожидается сильная жара до 38 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

3 августа днем в Павлодарской области местами ожидаются гроза, ветер северо-западный при грозе порывы 18 м/с. В Павлодаре 3 августа днем ожидаются гроза, ветер северо-западный при грозе порывы 18 м/с.

3 августа в горах Туркестанской области ожидается гроза. Местами пыльная буря, ветер северо-восточный 15-20 м/с. Днем сильная жара 40 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем 3 августа ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем 3 августа ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

Днем 3 августа в Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза. Ветер северо-западный днем местами 15-20 м/с. В Петропавловске днем 3 августа ожидается гроза.

В Актюбинской области местами ожидается очень сильная жара 40-41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидаются гроза, град. Местами пыльная буря. Ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с.



