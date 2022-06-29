29 Июня 2022 00:03

Жара и грозы ожидаются в Казахстане 29 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части РК 29 июня сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, на севере, северо-западе, юге, юго-востоке ожидается град, на севере, северо-западе, юге - шквал, на юго-западе, юге - пыльная буря. По республике ожидается усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь.

В районе Алакольских озер Жетысуской области днем ожидается очень сильный ветер 30 м/с.

Днем на большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, на юге Мангистауской, Кызылординской, Абайской, Восточно-Казахстанской областей ожидается сильная жара, на западе, в пустынных районах Туркестанской области, на юге, западе, севере Жамбылской области ожидается очень сильная жара.

На большей части Кызылординской, Алматинской, на западе Абайской, на востоке Западно-Казахстанской, на западе, востоке Атырауской, на юго-западе Улытауской, на юго-востоке Карагандинской, на юге Жамбылской, в центре Павлодарской, на севере Туркестанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.