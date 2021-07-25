Жара и грозы ожидаются в Казахстане 25 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, на севере, северо-западе пройдут дожди с грозами. На востоке, юге и западе страны ожидается погода без осадков. Местами усилится ветер на юге с пыльной бурей, на севере и северо-западе республики – град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской области местами ожидаются гроза, град, усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области местами туман, днем – шквал.

Утром и днем в Павлодарской, днем в Карагандинской, ожидается гроза, днем усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью в Актюбинской области местами ожидается гроза, при грозе порывы 18 м/с.

Днем в Кызылординской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра, в Кызылординской области – с пыльной бурей.

В Жамбылской области местами, в Карагандинской области на юге сохранится очень сильная жара.

Местами в Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, на юге Павлодарской, Мангыстауской областях ожидается очень сильная жара.

На юге Актюбинской области сохранится сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, местами Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской, на юго-западе Костанайской, в отдельных районах Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.