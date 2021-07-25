+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 25 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Жара и грозы ожидаются в Казахстане 25 июля

25 Июля 2021 00:03
Поделиться:
Жара и грозы ожидаются в Казахстане 25 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, на севере, северо-западе пройдут дожди с грозами. На востоке, юге и западе страны ожидается погода без осадков. Местами усилится ветер на юге с пыльной бурей, на севере и северо-западе республики – град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Сильная жара ожидается в Алматы
Как алматинцы спасаются от жары: фоторепортаж Список опасных бедствий подготовила Всемирная метеорологическая организация Сильная жара, град и дожди ожидаются на большей части Казахстана

В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской области местами ожидаются гроза, град, усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области местами туман, днем – шквал.

Утром и днем в Павлодарской, днем в Карагандинской, ожидается гроза, днем усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью в Актюбинской области местами ожидается гроза, при грозе порывы 18 м/с.

Днем в Кызылординской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра, в Кызылординской области – с пыльной бурей.

В Жамбылской области местами, в Карагандинской области на юге сохранится очень сильная жара.

Местами в Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, на юге Павлодарской, Мангыстауской областях ожидается очень сильная жара.

На юге Актюбинской области сохранится сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, местами Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской, на юго-западе Костанайской, в отдельных районах Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Подписывайтесь на наш канал:

#Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Новости по теме
Сильная жара ожидается в Алматы
Как алматинцы спасаются от жары: фоторепортаж
Список опасных бедствий подготовила Всемирная метеорологическая организация
Сильная жара, град и дожди ожидаются на большей части Казахстана
Популярное
1 Эпидситуация в Алматы резко ухудшилась – Жандарбек Бекшин
2 Японские болельщики назвали Ольгу Рыпакову принцессой Олимпийских игр
3 Вакцинироваться необходимо даже тем, кто переболел КВИ - Алмаз Шарман
4 Новое постановление санврача ВКО: каким объектам разрешено работать
5 Карантинные меры усиливают в ВКО
Читайте также
Жара до 46 градусов ожидается в выходные дни в Казахстане
О метеоусловиях в городах РК рассказали синоптики
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив