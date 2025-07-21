Жара и грозы: штормовое предупреждение объявили почти по всему Казахстану

Днем на западе Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. По области ожидается сильная жара 35-39 градусов. На севере, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара 37-39 градусов. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-восточный на востоке, севере области порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный в центре, на востоке области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на западе, севере области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 38-40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Алматы сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохранятся чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный ночью на горных перевалах, днем на севере, западе, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 41 градус. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 41 градус. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай ветер северо-восточный на юге, в центре области 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, западе Актюбинской области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе, северо-востоке области высокая пожарная опасность.

Днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на востоке, юге области 15-20 м/с. На западе, востоке, юге области сохранится высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ночью на севере, западе области туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на юге области временами порывы 15-20 м/с. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау ожидается ветер северо-восточный, восточный на юге, в центре области временами порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. На юге, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается гроза. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 25 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза, град. Ночью и утром ожидается туман.