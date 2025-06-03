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    21:55, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Жара и грозы: какой будет погода в июне в Павлодарской области

    По данным синоптиков, погода в Павлодарской области в июне будет аналогичной, что и в 2020 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: Артём Викторов/ Kazinform

    Синоптики говорят, погода в мае выдалась жаркой. Проблем доставило малое количество осадков. Если в начале месяца был высокий риск пожарной опасности, то к конце достиг чрезвычайного. Впрочем, и в июне расслабляться не стоит. На столбиках термометров прогнозируют до +37. 

    р
    Фото: Артём Викторов/ Kazinform

    — При прогнозировании погоды на месяц обычно математическая модель выбирает год аналог, то есть год, когда наблюдаются синоптические процессы и погодные условия схожие. В этом году год аналог пришелся на июнь 2020 года. Тогда как раз среднемесячная температура у нас тоже была около нормы, но погода весь месяц была неустойчивая. Часто чередовались волны тепла и холода, — рассказала и. о.начальника отдела метеопрогнозов павлодарского филиала РГП «Казгидромет» Оксана Овсянникова.

    Ночью в июне, при этом, возможны заморозки до +2, +7. Сопровождаться будет все периодическими дождями с грозами, но все в пределах нормы. 

    Напомним, ранее мы рассказывали о погоде на июнь в Казахстане. 

    Теги:
    Погода Лето Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
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