Жара и грозы: какой будет погода в июне в Павлодарской области

Синоптики говорят, погода в мае выдалась жаркой. Проблем доставило малое количество осадков. Если в начале месяца был высокий риск пожарной опасности, то к конце достиг чрезвычайного. Впрочем, и в июне расслабляться не стоит. На столбиках термометров прогнозируют до +37.

Фото: Артём Викторов/ Kazinform

— При прогнозировании погоды на месяц обычно математическая модель выбирает год аналог, то есть год, когда наблюдаются синоптические процессы и погодные условия схожие. В этом году год аналог пришелся на июнь 2020 года. Тогда как раз среднемесячная температура у нас тоже была около нормы, но погода весь месяц была неустойчивая. Часто чередовались волны тепла и холода, — рассказала и. о.начальника отдела метеопрогнозов павлодарского филиала РГП «Казгидромет» Оксана Овсянникова.

Ночью в июне, при этом, возможны заморозки до +2, +7. Сопровождаться будет все периодическими дождями с грозами, но все в пределах нормы.

Напомним, ранее мы рассказывали о погоде на июнь в Казахстане.