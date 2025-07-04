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    07:16, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Жара и дожди ожидаются в Казахстане

    Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на западе, севере, востоке, в центре РК — пройдут дожди с грозами, на севере — сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града. Об этом передает агентство Kazinform

    п
    Фото: freepik

    По информации РГП «Казгидромет», только на юге, юго-востоке страны ожидается погода без осадков. По республике — усиление ветра, на западе, юге — с пыльной бурей, на севере — шквал, в ночные и утренние часы на северо-западе, севере — туман.

    На юге, западе Атырауской, на западе Акмолинской, Павлодарской, на юге Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, на юге, юго-востоке Актюбинской, на западе, юге, севере, в центре Мангистауской областей, в центре области Улытау ожидается высокая пожарная опасность.

    В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, в области Жетісу, на западе, востоке, юге Карагандинской области и области Ұлытау, в центре Актюбинской, на северо-западе Мангыстауской, на юго-западе Костанайской областей, на юге области Абай — чрезвычайная пожарная опасность.

    В Астане ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

    В  Кызылординской, Туркестанской областях днем ожидается очень сильная жара 46 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. 

    В Алматинской области днем ожидается очень сильная жара 42 градуса.

    В области Абай и Восточно-Казахстанской области днем ожидается очень сильная жара 40-42 градуса.

    В Жамбылской области  — 45 градусов.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Регионы Казгидромет Жара
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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