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Жара, грозы, пыльные бури ожидаются в семи регионах страны

11 Июня 2020 17:58
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Жара, грозы, пыльные бури ожидаются в семи регионах страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Акмолинской области утром и днем 12 июня местами ожидается гроза. Днем местами ожидается сильная жара до 35 градусов, ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15-18 м/с. Местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области днем 12 июня на юге сохраняется сильная жара 40 градусов.

В Западно-Казахстанской области ночью 12 июня местами ожидается гроза. Днем на юге сильная жара 35-38 градусов.

В Северо-Казахстанской области днем 12, сутки 13 июня местами ожидается гроза, ветер юго-западный с переходом на северо-восточный местами 15-20 м/с. Днем 13 июня местами ожидаются шквал, град.

В Петропавловске днем 12-13 июня ожидается гроза. Днем 13 июня ожидаются шквал, град. Днем 12, сутки 13 июня ветер юго-западный с переходом на северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области днем 12 июня ожидается сильная жара 40 градусов. Ветер северо-восточный утром и днем местами 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Костанайской области днем 12 июня местами ожидается гроза. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. Сохраняется сильная жара 35 градусов.

Вероятность шторма 85-100 %.

В Атырауской области днем 12 июня ожидается сильная жара 35-39 градусов, пожарная опасность V класса.

В Атырау днем 12 июня ожидается сильная жара 37-39 градусов.

Вероятность шторма 90-95%.



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#Казгидромет   #Погода  
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