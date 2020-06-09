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Жара, грозы, пыльные бури ожидаются в четырех регионах страны

9 Июня 2020 16:24
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Жара, грозы, пыльные бури ожидаются в четырех регионах страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Западно-Казахстанской области 10 июня местами ожидается гроза. Днем местами сильная жара 35 градусов.
В Уральске 10 июня ожидается гроза.

В Атырауской области д нем 10-11 июня ожидается сильная жара 35-38 градусов. Сохраняется пожарная опасность IV класса.
В Атырау днем 10-11 июня ожидается сильная жара 36-38 градусов.

В Кызылординской области 10 июня сохраняется ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с с пыльной бурей.
В Кызылорде днем 10 июня ожидаются пыльная буря, ветер северный, северо-восточный,

порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области д нем 10 июня местами ожидается сильная жара 38 градусов.

Вероятность шторма 90-100 %


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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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