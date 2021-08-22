Жара, грозы, пыльная буря: штормовая погода ожидается в шести регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

23 августа в центре Кызылординской области сохраняется пыльная буря. Сохраняется ветер северо-восточный, в центре области - 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем 23 августа сохраняется ветер северо-восточный, 15-20 м/с с пыльной бурей.

Днем 23-25 августа в Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидаются гроза, град. На северо-востоке области ожидается пыльная буря. 23-25 августа ветер северо-восточный, на северо-востоке, юго-западе области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем 24 августа ожидаются гроза, град.

Днем 23 августа на большей части Костанайской области сохраняется сильная жара до 37 градусов. В центральных и южных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 23 августа на юге Мангистауской области сохранится сильная жара 40 градусов.

23-24 августа на севере, востоке Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Днем 23-24 августа на юге области сохраняется жара 35 градусов. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде днем 23 августа ожидается ветер северо-восточный, порывы 18 м/с. В Жезказгане днем 23-24 августа сохраняется жара 35 градусов.

Днем 23-24 августа в Северо-Казахстанской области ожидается сильная жара 35 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.