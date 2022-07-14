14 Июля 2022 22:19

Жара до 47 градусов ожидается в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Центр гидрометеорологической службы Узбекистана предупредил о том, что температура воздуха повысится до 47 градусов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, 17-22 июля текущего года на территорию Узбекистана через Туркменистан усилится вынос жаркого воздуха с районов Ирана.

«В связи с этим температура воздуха в дневные часы будет повышаться:

- по Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям до 44-47 градусов;

- по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям до 42-45 градусов;

- по областям Ферганской долины до 41-43 градусов», - сообщили в Узгидромет.

В ведомстве добавили, что местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, с пыльным поземком. В отдельных районах возможны порывы до 22-25 м/с.



