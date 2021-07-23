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Жара до 46 градусов ожидается в выходные дни в Казахстане
23 Июля 2021 16:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 24-26 июля 2021 года озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
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С прохождением атмосферных фронтальных разделов, в северных регионах страны пройдут дожди. 24 июля на западе, 24-25 июля на северо-западе, 25-26 июля на севере страны сильные дожди с грозами, порывистым ветром, ожидается град, шквал. На юге и юго-западе ожидается жаркая погода без осадков.
Прогнозируется повышение температуры воздуха днем на юге, юго-западе до 38-46 тепла, на юго-востоке, востоке и в центре до 38-42 тепла, на севере будет наблюдаться постепенное понижение температуры от 32-40 до 20-30 тепла.
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