Жара до +43 и высокая пожарная опасность ожидаются в Казахстане

В 16 областях Казахстана 11 июня объявлено штормовое предупреждение, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях в период 11 - 20 июня с повышением дневной температуры воздуха до очень сильной жары 40-43 градусов ожидается нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности.

В Атырауской области в период 11 - 20 июня с повышением дневной температуры воздуха до очень сильной жары 40-43 градусов сохраняется чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В Мангыстауской области в период 11 - 20 июня с повышением дневной температуры до очень сильной жары 43-45 градусов сохраняется чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В Костанайской области в период 11 - 20 июня с повышением дневной температуры воздуха до сильной жары 35-38 градусов ожидается нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности.

В области Ұлытау в период 11 - 20 июня с повышением дневной температуры воздуха до очень сильной жары 40 градусов ожидается нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях в период 11 - 20 июня днем с сохранением сильной жары сохраняется чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

11 июня

В Улытауской области в связи с повышением дневной температуры воздуха до очень сильной жары +40 ожидается нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности. Ветер северный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере Карагандинской области ожидается гроза, днем на севере, востоке, юге области гроза, град. Ветер северо-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный днем на северо-востоке, в центре области 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +40. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области в связи с повышением дневной температуры воздуха до очень сильной жары +40+43 сохраняется чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара +38. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области на северо-востоке ожидается высокая пожарная опасность, на юге, западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +38. На большей части области сохраняется высокая, на западе, юго-востоке чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный днем на севере, в центре области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, северо-востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Но Абайской области ожидается гроза. Днем на севере, в центре области ожидается град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе 15-20, днем порывы 23 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем при грозе порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области в связи с повышением дневной температуры воздуха до очень сильной жары +40+43 ожидается нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности.

На севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с. В Кокшетау утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на северо-западе Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем ожидается гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный при грозе 15-20, днем порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с.

Во второй половине дня в горных и предгорных районах, в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, днем шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный ночью на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, северный ночью порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 25 м/с.

Днем в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На севере области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ожидается днем сильная жара +33+35.

Ночью на юге, востоке Павлодарской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке области гроза, град, шквал. Ветер западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью и утром ожидается гроза. Ветер западный при грозе порывы 18 м/с.

В Алматы днем ожидается сильная жара 35-36 градусов.