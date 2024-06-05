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    14:18, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Жара до 43 градусов ожидается на юге Казахстана

    фонтан
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    В ближайшие дни погода на большей части Казахстана будет неустойчивой, во многих регионах пройдут дожди, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По информации синоптиков, 7-8 июня на севере, 7 июня в центре, 8 июня на востоке страны сильные дожди с грозами и порывистым ветром, на севере, западе, в центре, на востоке с выпадением града.

    Сильная жара прогнозируется днем на юге страны до +35+43°С, на юго-востоке до +35+40 °С.

    На западе страны 6-7 июня днем +30+38 °С, с 8 июня понижение до +25+30 °С.

    На севере, северо-западе, в центре республики днем небольшое понижение от +22+30 до +20+25 °С.

    Теги:
    Погода Регионы Казгидромет Жара
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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