Жара до 42 градусов ожидается в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовые предупреждения на 30 мая объявлены в Мангистауской, Атырауской и Кызылординской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем 30 мая в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с. Местами ожидается сильная жара 42 градуса. Вероятность шторма 90-95%.

Днем 30 мая в Атырауской области ожидается сильная жара 35-39 градусов. В городе Атырау днем 30 мая ожидается сильная жара 34-36 градусов. Вероятность шторма 80-85%.

Днем 30 мая в Кызылординской области на юге ожидается сильная жара 42 градуса. Вероятность шторма 95-100%.