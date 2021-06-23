Жара до 42 градусов ожидается в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- Штормовое предупреждение объявили на территории Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, на регион надвигается сильная жара. Столбик термометра в чести районов и областном центре в среду 22 июня может подняться до плюс 42 градусов.

Горожан и гостей города просят соблюдать правила безопасности. Стараться меньше находится на открытой местности, иметь при себе запас воды, покрывать голову. Осторожными нужно быть и автомобилистам, отправляющимся за пределы населенного пункта.

Как ранее сообщалось, в связи с жаркой погодой не чистились пожары. За июнь в городе трижды горели деревья и и тростник на берегу Урала в Атырау.