23:17, 22 Июнь 2021 | GMT +6
Жара до 42 градусов ожидается в Атырауской области
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- Штормовое предупреждение объявили на территории Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, на регион надвигается сильная жара. Столбик термометра в чести районов и областном центре в среду 22 июня может подняться до плюс 42 градусов.
Горожан и гостей города просят соблюдать правила безопасности. Стараться меньше находится на открытой местности, иметь при себе запас воды, покрывать голову. Осторожными нужно быть и автомобилистам, отправляющимся за пределы населенного пункта.
Как ранее сообщалось, в связи с жаркой погодой не чистились пожары. За июнь в городе трижды горели деревья и и тростник на берегу Урала в Атырау.