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    00:15, 04 Июль 2021 | GMT +6

    Жара до 42 градусов ожидается 4 июля в Атырауской области

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - СМС-сообщения о штормовом предупреждении на 4 июля получили жители Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, на регион со стороны Мангышлака после небольшого спада вновь надвигается циклон, который принесет сильную жару. Столбик термометра в части районов, кроме северных, и областном центре 4 июля поднимется до плюс 42 градусов. На открытом солнце термометр будет показывать и выше этого значения.

    Департамент по чрезвычайным ситуациям просит людей соблюдать правила безопасности во время сильной жары: стараться меньше находится на открытой местности, в городе по возможности передвигаться по теневой стороне улицы, иметь при себе запас воды, покрывать голову.
    Штормовое предупреждение касается и автомобилистов, которые будут передвигаться по открытой местности в степи вдали от населенных пунктов.

    Теги:
    Атырауская область Погода
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