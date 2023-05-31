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Жара до 40°С ожидается в Казахстане

Автор:  
Анеля Касымова
31 Мая 2023, 15:13
Жара до 40°С ожидается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В «Казгидромете» озвучили прогноз погоды в Казахстане на 1-3 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным синоптиков, по всей стране ожидается постепенное повышение температуры воздуха. В дневные часы солнце будет прогревать воздух на северо-западе и севере республики - до +36+41°С, на востоке - до +28+33°С, в центре - до +30+39°С, на юге - до +37+43°С, на юго-востоке - до +30+37°С.

«Во все регионы Казахстана лето пришло по календарю. Отрог уходящего антициклона, который подпитывается южными потоками, будет определять погоду на большей части Казахстана. Лишь в западных регионах и в горных районах юго-востока страны пройдут кратковременные дожди с грозами», - прокомментировали в «Казгидромете».


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