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Жара до 40 градусов ожидается в Жамбылской области

1 Июня 2020 11:26
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Жара до 40 градусов ожидается в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Днем 2-5 июня в Жамбылской области ожидается сильная жара до 40°С.

В Таразе в эти же дни ожидается жара до 38°С», - говорится в сообщении.


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Ключевые слова: Жамбылская область, Казгидромет, Погода,
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