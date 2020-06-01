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Жара до 40 градусов ожидается в Жамбылской области
1 Июня 2020 11:26
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ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
«Днем 2-5 июня в Жамбылской области ожидается сильная жара до 40°С.
В Таразе в эти же дни ожидается жара до 38°С», - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Жамбылская область, Казгидромет, Погода,
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