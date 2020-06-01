Жара до 40 градусов ожидается в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Днем 2-5 июня в Жамбылской области ожидается сильная жара до 40°С.

В Таразе в эти же дни ожидается жара до 38°С», - говорится в сообщении.