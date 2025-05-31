Штормовое предупреждение объявили почти по всему Казахстану

В горных районах области Жетысу днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай ожидается ветер северо-восточный днем на юго-западе области 15-18 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане днем ожидается гроза, град.

Ночью на севере Акмолинской области ожидается гроза, днем на севере, востоке, юге области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, северный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем ожидается гроза.

Днем на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. На западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза.

В области Улытау ожидается ветер северо-восточный днем на востоке, юге, в центре области порывы 15-18 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-18 м/с.

Днем в Мангистауской области ожидается сильная жара 38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный на горных перевалах области 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, в пустынных и предгорных районах области чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер восточный на востоке, в горных районах области порывы 17-22 м/с. В Конаеве ожидается ветер восточный днем порывы 17 м/с.

Утром и днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный утром и днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на севере области высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Актюбинской области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге, севере области сохранится высокая, на юго-востоке, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке, юге Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. Днем по области сохранится сильная жара 35-38 градусов. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность, на севере области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем сохранится сильная жара 36 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем гроза. Днем на севере, востоке области ожидается град. Ветер северо-западный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза, град. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. На севере, юге области пыльная буря. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, юге области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град. На северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается высокая пожарная опасность.

На востоке, в центре Павлодарской области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге, севере Западно-Казахстанской ожидается сильная жара 35 градусов. На северо-западе, юге, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидается сильная жара 35 градусов.