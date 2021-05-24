Жара до 38 градусов ожидается в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 24 мая синоптики прогнозируют до 38 градусов жары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», с 21 мая практически вся территория республики находится под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Тёплые и сухие воздушные массы активно поступают из районов Ирана. С ними в регион пришла настоящая летняя жара.

24 мая по области ожидается 33-38 градусов тепла. В Петропавловске днем – 35 градусов тепла.

Накануне департамент по чрезвычайным ситуациям разослал штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью. Спасатели напомнили, что в регионе действует запрет на пребывание в лесах в период повышения температуры воздуха.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах грозит крупный штраф.