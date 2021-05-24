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    09:49, 24 Май 2021 | GMT +6

    Жара до 38 градусов ожидается в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 24 мая синоптики прогнозируют до 38 градусов жары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», с 21 мая практически вся территория республики находится под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Тёплые и сухие воздушные массы активно поступают из районов Ирана. С ними в регион пришла настоящая летняя жара.

    24 мая по области ожидается 33-38 градусов тепла. В Петропавловске днем – 35 градусов тепла.

    Накануне департамент по чрезвычайным ситуациям разослал штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью. Спасатели напомнили, что в регионе действует запрет на пребывание в лесах в период повышения температуры воздуха.

    За нарушение правил пожарной безопасности в лесах грозит крупный штраф.


    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Казгидромет
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