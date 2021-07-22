Жара до 36: костанайские спасатели работают на водоёмах региона

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайскую область на смену прохладной погоде вновь пришли июльская жара и зной. В регионе объявлено штормовое предупреждение, на водоёмах активизировали работу спасатели, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДЧС области, в это время существенно возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах,

О работе спасателей в разгар летнего сезона в ходе выездного брифинга с представителями региональных СМИ рассказал заместитель начальника ДЧС Костанайской области полковник Азамат Оримбаев.

«В ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха до 36 градусов. В этой связи ДЧС Костанайской области призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности на воде. К сожалению, в этом году статистика происшествий на водоемах неутешительная. Жертвами купания стали 11 человек, среди них 6 детей», - отметил представитель ДЧС.

В эти жаркие дни усилены профилактические меры, поскольку отдыхающих у воды становится гораздо больше. Задача спасателей – вовремя предупредить население, не допустить чрезвычайных ситуаций на водоемах региона.

«Ежедневно группы спасателей проводят рейды и патрулирования по акваториям рек и озер, искусственным котлованам. Большую помощь в проведении профилактической работы с населением оказывают стражи правопорядка, местные исполнительные органы, волонтерские организации», - отметил А. Оримбаев.

Накануне проводился очередной рейд по реке Тобол в Костанае. С помощью громкоговорящей связи с берега на специальной технике, а также прямо с лодок отдыхающих призывали соблюдать меры безопасного поведения на воде.

Спасатели посетили центральный городской пляж, затем побывали на стихийных пляжах в районе гагаринской платины и КЖБИ. Отдыхающим были розданы листовки с информацией о правилах безопасности, которыми не следует пренебрегать, находясь у воды.

Особое внимание в ходе рейда спасатели и полицейские уделили детям, которые находились на пляже без сопровождения взрослых. С подростками была также проведена профилактическая беседа.

Профилактическая работа, как заверили в ДЧС, будет продолжена до конца пляжного сезона.