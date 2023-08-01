Жара до 36 и ветер: штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — ДЧС по Костанайской области распространяет сообщение о штормовом предупреждении, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«1 августа на западе, севере, востокеКостанайской области ожидается гроза. Днем на западе, востоке области - град. Ветер восточный с переходом на западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара до 36 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», - сообщили в ведомстве.

В Костанае утром и днем ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на западный при грозе порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. По информации РГП «Казгидромет», лишь на западе, юге, северо-востоке страны - погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра. На севере в ночные и утренние часы - туман.