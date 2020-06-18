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Жара до 36 градусов ожидается в Атырауской области
18 Июня 2020 19:37
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Новости по темеШторм ожидается в двух областях республики Неблагоприятные метеоусловия будут в Атырау Град ожидается в Казахстане 18 июня
В Атырауской области днем 19 июня местами ожидается сильная жара 35-36 градусов, пожарная опасность V класса.
В Атырау днем 19 июня ожидается сильная жара 35 градусов.
Вероятность шторма 90-95 % .
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