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Жара до 36 градусов ожидается в Атырауской области

18 Июня 2020 19:37
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Жара до 36 градусов ожидается в Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Атырауской области днем 19 июня местами ожидается сильная жара 35-36 градусов, пожарная опасность V класса.

В Атырау днем 19 июня ожидается сильная жара 35 градусов.

Вероятность шторма 90-95 % .


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#Атырауская область   #Казгидромет   #Погода  
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