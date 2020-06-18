Жара до 36 градусов ожидается в Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Атырауской области днем 19 июня местами ожидается сильная жара 35-36 градусов, пожарная опасность V класса.

В Атырау днем 19 июня ожидается сильная жара 35 градусов.

Вероятность шторма 90-95 % .