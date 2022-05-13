13 Мая 2022 16:35

Жара до 35 градусов ожидается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Потепление и местами дожди прогнозируют синоптики 14-16 мая на территории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«В предстоящие выходные дни синоптическая ситуация Казахстана обусловится теплым сектором Североатлантического циклона и прохождением связанных с ним атмосферных фронтов, из-за чего пройдут дожди, на востоке, западе и в горных, предгорных районах - сильные дожди с грозой и градом, которые будут сопровождаться усилением ветра.

Но, несмотря на это, особых изменений в температурном фоне не ожидается. На западе, севере, востоке и в центре страны днем столбики термометров повысятся до 17-25 градусов тепла, а на юге страны повышение будет достигать от 18-28 до 23-35 градусов тепла», - говорится в прогнозе синоптиков.