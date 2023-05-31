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Жара до 35 градусов ожидается в июне в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
31 Мая 2023, 10:00
Жара до 35 градусов ожидается в июне в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Согласно консультативному прогнозу филиала РГП «Казгидромет», в июне большая часть Северо-Казахстанской области будет находиться под влиянием высокого давления. Температура воздуха ожидается около климатической нормы – 18-19,5 градусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В отдельные дни первого летнего месяца прогнозируется кратковременное понижение температуры воздуха. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до 3-8 тепла, днем - до 16-18 градусов. С выносом теплых воздушных масс вслед за похолоданием прогнозируется повышение температуры воздуха днем до 25-35 градусов.

В начале первой декады июня ожидается похолодание ночью до 3-8, днем – до 16-21 тепла. Затем - повышение температуры воздуха ночью до 12-17, днем - до 30-35 градусов. В самом конце декады предполагается понижение температуры воздуха ночью до 7-12, днем - до 18-23 тепла.

Во второй и третьей декадахпрогнозируется колебание температуры воздуха ночью от 7-12 до 12-17 градусов, днем - от 18-23 до 25-30, местами 35 тепла.

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в начале и в конце первой, часто - во второй, в начале третьей декады. Количество осадков за месяц ожидается около нормы - 37-49 мм. Ветер 15-20 метров в секунду предполагается в начале первой, часто - во второй, в конце третьей декады. Вероятны пыльные бури.


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