Жара до 38 градусов и дожди: штормовое предупреждение объявили 1 июня в Казахстане

Штормовое предупреждение объявили в 17 областях Казахстана, Астане и Алматы на 1 июня, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане 1 июня ночью ожидаются небольшой дождь, гроза, днем дождь, гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Алматы 1 июня днем ожидается сильная жара до 35 градусов. В Конаеве днем ожидается сильная жара 36-38 градусов. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) 1 июня во второй половине дня ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный днем порывы 18 м/с.

В Алматинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, днем в предгорных, горных районах области порывы 18 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На севере области сохранится высокая пожарная опасность.

В Атырауской области днем на севере, востоке области дождь, гроза. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный, западный на востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау 1 июня ночью ожидаются дождь, гроза.

В Кызылординской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северный с переходом на западный, в центре области порывы до 15-20 м/с. На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере, юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 1 июня временами ожидаются дождь, гроза.

В Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, град, временами сильный дождь. Ветер северо-западный днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. На севере, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный в районе Алакольских озер 15-20, днем порывы 23-28 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане 1 июня днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

В Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, на юге области небольшой дождь, гроза, днем на западе, юге, востоке области дождь, гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Кокшетау 1 июня ночью ожидаются дождь, гроза.

В Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 38-40 градусов. На западе, в центре, области ожидается высокая пожарная опасность. В Таразе 1 июня днем ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сильная жара 35-39 градусов. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде 1 июня утром и днем ожидаются дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на юге, востоке области порывы 15-18 м/с. На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный утром и днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидаются дождь, гроза.

В Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный на западе, севере, юге, в горных районах области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40 градусов. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте днем ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане утром и днем ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный днем порывы 15-20 м/с. Ожидается сильная жара 40 градусов.

В Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем на юге области дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-восточный днем на юге области 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, ночью временами 23-28 м/с. На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске 1 июня ночью ожидаются дождь, гроза. Ветер западный ночью порывы 15-20, временами 25 м/с.

В Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, дождь, град. Ветер южный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем в области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Павлодаре 1 июня днем ожидаются дождь, гроза. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

В Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, востоке, юге области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске 1 июня днем ожидаются дождь, гроза, град, шквал.

В области Абай ожидается сильная жара 35-37 градусов. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее 1 июня днем ожидается сильная жара 35 градусов.

В Восточно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.