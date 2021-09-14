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    18:24, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Жара до 30 градусов ожидается в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По-летнему теплое начало осени в Алматы обещают синоптики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По прогнозу РГП «Казгидромет», начало осени в мегаполисе будет теплым.

    «14-15 сентября в Алматы ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью от 13-17, днем 26-30 тепла. 16 сентября также переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 26-28 тепла», - сообщили метеорологи.

    Как отметили синоптики, осенняя прохлада и дожди придут в северную часть Казахстана.

    «В северных регионах республики по-прежнему будет прохладно и ветрено, пройдут дожди. Этому будут способствовать атмосферные фронтальные разделы, связанные с ложбиной северо-западного циклона. На остальной территории страны, на фоне высокого атмосферного давления, прогнозируется погода без осадков», - рассказали в Казгидромете.


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