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Жара будет на большей части Казахстана 2 июня
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На севере, северо-западе и центре РК 2 июня с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды - местами пройдут дожди с грозами, на востоке возможно выпадение града. На остальной территории республики сохраняется жаркая погода без осадков. Местами по республике сохраняется усиление ветра, на крайнем севере ночью и утром ожидается туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, днем в Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области днем возможен град, в Северо-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман.
В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, местами в Мангистауской, Актюбинской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.
В Кызылординской, местами в Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, на севере Жамбылской, Туркестанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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