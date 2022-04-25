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Жаныбек Нуржанов назначен заместителем председателя Комитета госдоходов

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
25 Апреля 2022, 19:47
Жаныбек Нуржанов назначен заместителем председателя Комитета госдоходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приказом министра финансов РК Жаныбек Нуржанов назначен заместителем председателя Комитета государственных доходов. Его представил коллективу председатель Комитета госдоходов Али Алтынбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД МФ РК.

Нуржанов Жаныбек Маулютбекович трудовую деятельность начал в 1989 году, работал на должностях налогового инспектора отдела налогообложения частной предпринимательской деятельности, старшего, ведущего налогового инспектора налоговой инспекции по г. Усть-Каменогорску, главного специалиста департамента непроизводственных платежей Министерства государственных доходов, заместителя председателя налогового комитета по Алматинскому району города Астаны, председателя налогового комитета по г. Актобе, начальника налогового управления по г. Костанаю, заместителя руководителя департамента государственных доходов по Атырауской области.

C июня 2019 года – директор департамента налоговой методологии, с мая 2020 года – директор департамента администрирования Комитета государственных доходов МФ РК.

С января 2021 года – руководитель департамента государственных доходов по Павлодарской области.

Стаж на государственной службе – 23 года.


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