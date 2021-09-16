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Жансель Дениз завоевала «золото» международного турнира в Турции

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
16 Сентября 2021, 11:38
Жансель Дениз завоевала «золото» международного турнира в Турции

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстан по таеквондо Жансель Дениз выиграла международный турнир в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В Стамбуле состоялся международный рейтинговый турнир по таеквондо «WT President's Cup Europe» . По итогам соревнований команда Казахстана завоевала две медали.

В соревнованиях у женщин, в весовой категории до 73 кг Жансель Дениз завоевала золотую медаль турнира.

В мужских соревнованиях Самирхан Аубакиров завоевал бронзовую медаль в весовой категории 54 кг.

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