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Жансеит Туймебаев назначен ректором КазНУ имени аль-Фараби

Автор:  
Акбота Кузекбай
6 Февраля 2021, 19:44
Жансеит Туймебаев назначен ректором КазНУ имени аль-Фараби

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жансеит Туймебаев назначен ректором КазНУ имени аль-Фараби. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации МОН РК, советом директоров Некоммерческого акционерного общества «КазНУ имени аль-Фараби» рассмотрены кандидатуры претендентов на должность председателя правления - ректора вуза.

Совет директоров КазНУ, изучив представленные участниками собеседования программы развития вуза, рекомендовал двух кандидатов на рассмотрение Республиканской комиссии – Темирбекову Жанар Амангельдыевну и Туймебаева Жансеита Кансеитовича.

Республиканская комиссия под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова провела собеседование с кандидатами, рекомендованными членами Совета директоров вуза, и остановила свой выбор на Туймебаеве Жансеите Кансеитовиче на должность председателя правления - ректора НАО «КазНУ имени аль-Фараби».

Отметим, в состав Совета директоров КазНУ в качестве независимых директоров входят Рахман Алшанов, Кунсулу Закарья, Нурлан Смагулов, Еркин Татишев, Арманжан Байтасов и другие.

Туймебаев Жансеит Кансеитович родился 8 июля 1958 года в ауле Кайнар Алгабасского района Чимкентской области, Казахской ССР, ныне района Байдибек Туркестанской области.

Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1980), специальность «филолог»; Московский государственный социальный университет (2000), специальность «юрист».

Кандидат филологических наук. Доктор филологических наук. Профессор по специальности языкознание. Почетный доктор Университета Ниде Турецкой Республики.


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