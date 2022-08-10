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Жансая Абдумалик завоевала «бронзу» всемирной шахматной олимпиады
10 Августа 2022 10:53

Жансая Абдумалик завоевала «бронзу» всемирной шахматной олимпиады

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик стала бронзовым призером всемирной шахматной олимпиады-2022 среди первых досок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

На первой доске играют самые сильные игроки сборных. Другая казахстанка Бибисара Асаубаева стала четвертой среди вторых досок.

Женская сборная:

Жансая Абдумалик (22 года) — первая доска, 3 место;

Бибисара Асаубаева (18 лет) — вторая доска, 4 место;

Ксения Балабаева (17 лет) — третья доска, 16 место;

Гулисхан Нахбаева (31 год) — четвертая доска, 11 место;

Назерке Нургали (18 лет) — пятая доска, сыграла меньше 8 игр.

Мужская сборная:

Ринат Джумабаев (33 года) — первая доска, не попал в топ-20;

Алишер Сулейменов (22 года) — вторая доска, 13 место;

Муртас Кажгалеев (49 лет) — третья доска, сыграл меньше 8 игр;

Арыстанбек Уразаев (24 года) — четвертая доска, 18 место;

Казыбек Ногербек (18 лет) — пятая доска, 19 место.

Ранее сообщалось, что женская сборная РК набрала 17 матчевых очков (одержала 8 побед, 1 ничью, 2 поражения). Согласно международному рейтингу женская сборная занимала 10 строчку в стартовом списке олимпиады и в итоге заняла 5 место. Наши шахматистки на олимпиаде являются одной из самых молодых команд согласно среднему возрасту.


Фото: sports.kz




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