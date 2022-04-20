Жансая Абдумалик возглавила Федерацию шахмат в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская шахматистка, международный гроссмейстер Жансая Абдумалик стала президентом Федерации шахмат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации.

«В планах Федерации до 2024 года – развитие четырех основных направлений: массового спорта среди горожан, шахмат в школьном образовании, спорта высших достижений, а также поддержка ветеранов», – отметила Ж. Абдумалик.

Для алматинцев создание Федерации откроет новые возможности для приобщения к шахматной культуре. В ближайшие три года планируется организация новых регулярных спортивных мероприятий – открытых сеансов одновременной игры, турниров между сборными Алматы и других городов, а также создание новых шахматных зон в парках, дворах, больницах и других общественных местах.

В школах Алматы будут оборудованы кабинеты для занятий шахматами, разработаны специальные программы обучения, методические пособия для учителей и школьников, а также сформированы команды для участия в школьной лиге.

«Практика внедрения шахматных занятий в общеобразовательных учреждениях давно применяется в Великобритании, США, Турции, а Армения стала первой страной в мире, которая ввела шахматы в обязательную школьную программу. Для алматинских школьников это создаст благоприятные условия для еще большего интеллектуального развития», – отметила Ж. Абдумалик.

В рамках развития спорта высших достижений приоритетной является задача по поддержке детско-юношеского спорта, формированию сборной Алматы от 8 до 18 лет, и, как результат – завоевание призовых мест в чемпионатах в Казахстане, Азии, мире, а также на Олимпиаде до 16 лет.

Для подготовки к турнирам планируется несколько раз в год проводить выездные учебно-тренировочные сборы для шахматистов юношеской сборной Алматы с привлечением зарубежных международных гроссмейстеров и спортивных психологов. По словам Ж. Абдумалик - это направление развития Федерации поможет заполнить огромный пробел в поддержке юных шахматистов.

Логическим продолжением содействия молодым талантам является проведение рейтинговых турниров на выполнение спортивных норм КМС (кандидат в мастера спорта), IM (международный мастер), GM (международный гроссмейстер), то есть, достигнув определенного уровня, можно будет побороться за новое звание, не выезжая из Алматы.

Шахматы – одно из любимых занятий старшего поколения, поэтому Федерация нацелена проводить турниры для ветеранов, приуроченные к памятным и юбилейным датам, а также для обмена знаниями с юными шахматистами.

«Одной из важнейших задач является поиск финансирования, поскольку без этого деятельность спортивной федерации намного усложняется. Федерация шахмат Алматы всегда будет открыта для сотрудничества со спонсорами в целях создания лучших условий для профессиональных спортсменов и любителей шахмат», – подчеркнула Ж. Абдумалик.

Отец Ж. Абдумалик заслуженный тренер Республики Казахстан Данияр Аширов отмечает, что большим преимуществом для Федерации является то, что Жансая – действующая спортсменка, которая уже имеет колоссальный опыт участия в международных турнирах и сборах.

«Символично, что первая чемпионка мира по шахматам из Казахстана стала президентом Федерации шахмат в Алматы – города, где она родилась, выросла и стала одной из сильнейших шахматисток мира. С приходом Жансаи ситуация изменится в лучшую сторону: откроются возможности для приглашения на турниры, сборы элитных шахматистов и тренеров из других стран для развития шахмат в Алматы», – отметил Д. Аширов.