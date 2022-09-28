Жансая Абдумалик сыграла вничью с лидером Гран-при ФИДЕ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В девятом туре первого этапа женского Гран-при ФИДЕ (WGP) в Астане Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева сыграли вничью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шрёдингера».

«Жансая играла с лидером Гран-при россиянкой Александрой Горячкиной и лишила ее первого места в турнирной таблице, а Бибисара — с Динарой Вагнер из Германии. Теперь у Абдумалик и Асаубаевой по 1 победе, 6 ничьих и 2 поражения. Жансая осталась на седьмом месте, а Асаубаева поднялась с десятого на восьмое. Завтра, в предпоследнем туре, Жансая сыграет с новым лидером — россиянкой Екатериной Лагно, а Бибисара — с немкой Элизабет Петц», - сообщил ресурс.

Ранее сообщалось, что в седьмом туре первого этапа женского Гран-при ФИДЕ (WGP) Бибисара Асаубаева сыграла вничью с россиянкой Полиной Шуваловой, а Жансая Абдумалик проиграла ее соотечественнице Александре Костенюк.

Фото: sports.kz