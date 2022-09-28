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    01:28, 28 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Жансая Абдумалик сыграла вничью с лидером Гран-при ФИДЕ

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В девятом туре первого этапа женского Гран-при ФИДЕ (WGP) в Астане Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева сыграли вничью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шрёдингера».

    «Жансая играла с лидером Гран-при россиянкой Александрой Горячкиной и лишила ее первого места в турнирной таблице, а Бибисара — с Динарой Вагнер из Германии. Теперь у Абдумалик и Асаубаевой по 1 победе, 6 ничьих и 2 поражения. Жансая осталась на седьмом месте, а Асаубаева поднялась с десятого на восьмое. Завтра, в предпоследнем туре, Жансая сыграет с новым лидером — россиянкой Екатериной Лагно, а Бибисара — с немкой Элизабет Петц», - сообщил ресурс.


    Ранее сообщалось, что в седьмом туре первого этапа женского Гран-при ФИДЕ (WGP) Бибисара Асаубаева сыграла вничью с россиянкой Полиной Шуваловой, а Жансая Абдумалик проиграла ее соотечественнице Александре Костенюк.

    Фото: sports.kz


    Теги:
    Спорт Бибисара Асаубаева Шахматы
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