АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане завершился Гран-при ФИДЕ, на котором выступили две казахстанские шахматистки Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шрёдингера».

«Жансая Абдумалик стала пятой по итогам Гран-при ФИДЕ в Астане, а Бибисара Асаубаева — десятой.

В последнем туре Жансая обыграла Алину Кашлинску из Польши, а Бибисара сыграла вничью с китаянкой Чжу Цзиньэр.

В 11-ти партиях у Абдумалик — две победы, семь ничьих и два поражения, а у Асаубаевой — одна победа, семь ничьих и три поражения.

Первый этап Гран-при выиграла россиянка Екатерина Лагно, которая набрала 8 очков», - сообщил ресурс.



