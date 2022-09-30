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    00:21, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Жансая Абдумалик стала пятой по итогам Гран-при ФИДЕ

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане завершился Гран-при ФИДЕ, на котором выступили две казахстанские шахматистки Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шрёдингера».

    «Жансая Абдумалик стала пятой по итогам Гран-при ФИДЕ в Астане, а Бибисара Асаубаева — десятой.

    В последнем туре Жансая обыграла Алину Кашлинску из Польши, а Бибисара сыграла вничью с китаянкой Чжу Цзиньэр.

    В 11-ти партиях у Абдумалик — две победы, семь ничьих и два поражения, а у Асаубаевой — одна победа, семь ничьих и три поражения.

    Первый этап Гран-при выиграла россиянка Екатерина Лагно, которая набрала 8 очков», - сообщил ресурс.



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