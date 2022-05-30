30 Мая 2022 00:20

Жансая Абдумалик стала чемпионкой шахматной Бундеслиги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный гроссмейстер и президент Федерации шахмат Алматы Жансая Абдумалик, выступающая за OSG Baden-Baden в женской Бундеслиге (Германия), сообщила о победе своей команды, передает МИА «Казинформ».

«Друзья, команда OSG Baden-Baden, за которую я выступаю в женской Бундеслиге, досрочно одержала победу. В 9-ом туре у нас был стыковой матч (играли с главными соперниками) против команды SK Schwäbisch Hall, который стал решающим! Мы выиграли со счетом 2 ½: 3 ½, и за тур до окончания зафиксировали победу в Бундеслиге», - сообщила подробности на своей странице в Instagram Жансая Абдумалик.

Как отметила шахматистка, последний раз OSG Baden-Baden становилась чемпионом лиги в 2018 году.

«Итого, наш клуб в рекордный двенадцатый раз в истории становится победителем Бундеслиги!», - резюмировала Жансая Абдумалик.



