Жансая Абдумалик подписала контракт с немецким суперклубом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик подписала контракт со всемирно известным суперклубом «Баден-Баден», который традиционно собирает у себя сильнейших шахматисток мира – чемпионов мира в классических, быстрых и молниеносных шахматах разных лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Казахстанской федерации шахмат в Facebook.

Так, в состав элитного женского клуба входят: Хоу Ифань (Китай), Анна и Мария Музычук (Украина), Александра Костенюк (Россия), Антоанета Стефанова (Болгария) и другие известные шахматистки.

Солидный состав и у мужской половины команды «Баден-Баден»: Фабиано Каруана, Максим Вашье-Лаграв, Вишванатан Ананд, Левон Аронян, Петр Свидлер и другие сильнейшие шахматисты.

В сезоне 2019/2020 Жансае и ее коллегам по команде предстоит сыграть 11 туров, после чего в мае 2020 года определится победитель Бундеслиги. Жансая удачно дебютировала в Германии, уверенно одержав победу в первом туре над шахматисткой из Швеции Инной Агрест.

Капитан команды «Баден-Баден» отметил, что клуб очень рад, что в их состав влилась молодая и сильная шахматистка.