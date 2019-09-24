+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 7 °С
Алматы: 17 °С
USD 385.96 EUR 423.78
RUB 6.03 CNY 54.16
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Жансая Абдумалик подписала контракт с немецким суперклубом

24 Сентября 2019 09:01
Поделиться:
Жансая Абдумалик подписала контракт с немецким суперклубом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик подписала контракт со всемирно известным суперклубом «Баден-Баден», который традиционно собирает у себя сильнейших шахматисток мира – чемпионов мира в классических, быстрых и молниеносных шахматах разных лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Казахстанской федерации шахмат в Facebook.

Новости по теме

Казахстанский школьник бросил вызов гроссмейстеру Синдарову
Казахстанская шахматистка стала кавалером ордена «Золотой мангуст» Казахстанские шахматисты завоевали весь комплект медалей на чемпионате Азии Серик Сапиев сделал первый ход на стартовавшем в Алматы чемпионате Азии по шахматам

Так, в состав элитного женского клуба входят: Хоу Ифань (Китай), Анна и Мария Музычук (Украина), Александра Костенюк (Россия), Антоанета Стефанова (Болгария) и другие известные шахматистки.

Солидный состав и у мужской половины команды «Баден-Баден»: Фабиано Каруана, Максим Вашье-Лаграв, Вишванатан Ананд, Левон Аронян, Петр Свидлер и другие сильнейшие шахматисты.

В сезоне 2019/2020 Жансае и ее коллегам по команде предстоит сыграть 11 туров, после чего в мае 2020 года определится победитель Бундеслиги. Жансая удачно дебютировала в Германии, уверенно одержав победу в первом туре над шахматисткой из Швеции Инной Агрест.

Капитан команды «Баден-Баден» отметил, что клуб очень рад, что в их состав влилась молодая и сильная шахматистка.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив