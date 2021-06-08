Жансая Абдумалик награждена орденом «Дара»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстанской Федерации шахмат, Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов встретился сегодня с известным казахстанским гроссмейстером Жансаей Абдумалик, лично поздравив ее с профессиональным достижением вручил орден «Дара» - одну из самых высоких наград Федерации шахмат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал МИИР РК.

Напомним, по итогам выступления на этапе Гран-при по шахматам среди женщин в Гибралтаре, Жансая Абдумалик стала автором исторического достижения. Не проиграв ни одной партии, шахматистка не только досрочно выиграла престижное соревнование, но и стала первой казахстанкой, а также представительницей Центральной Азии, удостоенной звания международного гроссмейстера.

Бейбут Атамкулов от всей души поздравил спортсменку с успехом, поблагодарил ее за высокий вклад в копилку спортивных достижений нашей страны и пожелал шахматистке новых достижений.

Сегодня в ходе пресс-конференции в СЦК Жансая Абдумалик поделилась ощущениями после победы, а также рассказала о предстоящем турнире.

Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Серик Сапиев рассказал о последних положительных новостях в казахстанском спорте, где также пож елал юной шахматистке достичь больших результатов во благо имиджа страны.



