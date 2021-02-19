РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:16, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Жансай Смагулов стартовал с досрочной победы на Grand Slam в Израиле

    None
    None
    ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ - В Тель-Авиве стартовал второй соревновательный день турнира по дзюдо серии Grand Slam, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В категории до 73 килограммов у мужчин успешно начал турнирный путь Жансай Смагулов. В первом круге он досрочно победил соперника из Франции Гийома Шена. В следующем круге он встретится с Петру Пеливаном (Молдовия).

    У женщин в категории до 70 килограммов из борьбы в первом же раунде выбыла Зере Бектаскызы. Она проиграла Меган Флетчер из Ирландии.

    Не справился с соперником в первом круге категории до 81 килограмма и Мади Амангельды. Он проиграл бельгийцу Сами Чучи.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:14
    Наказания за превышение средней скорости на трассах введут в Казахстане
    Сегодня, 11:13
    Горячую воду опять отключили в Риддере
    Сегодня, 11:04
    Сельхозтехнику планируют производить в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!