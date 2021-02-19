Жансай Смагулов стартовал с досрочной победы на Grand Slam в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ - В Тель-Авиве стартовал второй соревновательный день турнира по дзюдо серии Grand Slam, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В категории до 73 килограммов у мужчин успешно начал турнирный путь Жансай Смагулов. В первом круге он досрочно победил соперника из Франции Гийома Шена. В следующем круге он встретится с Петру Пеливаном (Молдовия).

У женщин в категории до 70 килограммов из борьбы в первом же раунде выбыла Зере Бектаскызы. Она проиграла Меган Флетчер из Ирландии.

Не справился с соперником в первом круге категории до 81 килограмма и Мади Амангельды. Он проиграл бельгийцу Сами Чучи.