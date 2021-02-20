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    09:00, 20 Февраль 2021 | GMT +6

    Жансай Смагулов проиграл в третьем круге Grand Slam в Израиле

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    ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ – Казахстанские дзюдоисты досрочно завершили второй соревновательный день турнир серии Grand Slam в Израиле. Никому не удалось зацепиться за медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Olympic.kz.

    Реальные шансы имел Жансай Смагулов, добравшийся до третьего круга категории до 73 килограммов. Однако за выход в четвертьфинал он уступил шведу Томми Мациасу.

    Также из борьбы 19 февраля выбыли Дидар Хамза, Мади Амангельды, Иоланта Бердибекова, Зере Бектаскызы.


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