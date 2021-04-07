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    14:37, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Жансай Смагулов поборется за «бронзу» чемпионата Азии по дзюдо

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    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Один из лидеров команды Казахстана по дзюдо Жансай Смагулов не смог выйти в финал чемпионата Азии по дзюдо в Бишкеке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Он дошел до 1/2 финала категории до 73 килограммов, где ему противостоял Сомон Махмадбеков из Таджикистана. Схватка прошла на равных. В основное время победитель не был выявлен. В дополнительное время (Golden Score) также дзюдоисты результативными действиями не успели отметиться - Смагулов заработал третье предупреждение, из-за чего схватка завершилась победой соперника. Теперь ему предстоит сразиться за «бронзу». Его соперником будет Виктор Скворцов из ОАЭ.


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