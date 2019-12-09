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Жаннат Ертлесова: Цены должны регулироваться рынком, главное – конкуренция

9 Декабря 2019 17:20
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Жаннат Ертлесова: Цены должны регулироваться рынком, главное – конкуренция

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проблемы с конкурентоспособностью казахстанской экономики связаны с низким уровнем конкуренции. Такое мнение высказала председатель Управляющего совета Ассоциации налогоплательщиков Казахстана Жаннат Ертлесова на научно-практической конференции по первым итогам реализации Послания Главы государства в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рейтинге конкурентоспособности 103 индикатора и по многим из них мы на хороших позициях. Многое сделано, и мы там чуть ли не в первой десятке стран мира по времени открытия и закрытия бизнеса, по внедрению интернета и так далее. Но есть индикаторы, которые являются очень важными для устойчивого развития, и здесь наши места очень низкие. Считаю, что связано это, в основном, с очень низким уровнем конкуренции в стране», – сказала Ж.Ертлесова.

По ее словам, в странах ОЭСР нет понятия «естественные монополии», есть только понятие «регулируемые рынки». Также в развитых странах нет понятия «тарифная смета», нет постатейного контроля различных показателей, которые невозможно контролировать. Вся эта работа отнимает ресурсы у бизнеса и у чиновников, которые заполняют большое количество бумаг. При этом, в госорганах нет понятия об экономическом анализе, результаты которого принимаются в суде в развитых странах. Антимонопольный комитет всегда приходит к выводу, что цена слишком высокая, и нужно исключить посредников. Но это должен регулировать рынок, главное – должна быть конкуренция.

Ж.Ертлесова также высказалась по вопросам налоговой политики и администрирования, отметив, что в странах ОЭСР доля налогов в поступлениях в бюджет в 2 раза выше, чем в Казахстане. Причина, по ее мнению, заключается в том, что в Казахстане велика доля теневого сектора экономики. В Послании Президента Касым-Жомарта Токаева есть соответствующие поручения, но их до конца не выполняют. Это относится к налоговому декларированию и налогообложению самозанятых.

Далее, Ж.Ертлесова указала на то, что в Казахстане вклад среднего бизнеса в ВВП ниже, чем в развитых странах, и продолжает сокращаться. При этом, для среднего бизнеса не предусмотрено льгот, а имеющиеся льготы относятся к микро- и малому бизнесу.

В заключение Ж.Ертлесова предложила вместо иностранных консультантов привлекать к работе по реализации Послания Главы государства молодых казахстанских экспертов.

На конференции выступили министр национальной экономики Руслан Даленов, министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. Также сделали доклады директор Института евразийской интеграции Ерлан Саиров, директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Зарема Шаукенова, Всего в работе конференции участвовали более 80 представителей государственных органов, научно-экспертного сообщества Казахстана.

Напомним, 2 сентября 2019 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил со своим первым Посланием народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана». Глава государства отметил: «В то же время необходимо усилить противодействие теневой экономике, ужесточить борьбу с выводом капиталов, уходом от уплаты налогов».

Кроме того, Президент поручил Правительству системно и предметно заниматься вопросами ценообразования и тарифов, включая товары и услуги естественных монополий.

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Ключевые слова: Малый бизнес, Экономика, Послание Президента РК. Сентябрь 2019,
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Мейрамбек Байгарин

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