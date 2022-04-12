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    21:00, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    Жанна Мамажанова обновила национальный рекорд в марафоне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спортсменка Центрального спортивного клуба Министерства обороны Республики Казахстан Жанна Мамажанова финишировала третьей на престижном ежегодном марафоне в Роттердаме (Нидерланды). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

    Жанна Мамажанова пробежала дистанцию в 42 километра 195 метров за 2 часа 26 минут 54 секунды. Этим результатом она обновила рекорд Казахстана. Предыдущий рекорд принадлежал казахстанской легкоатлетке Зое Ивановой и был установлен 15 ноября 1987 года.

    Достижение позволило спортсменке квалифицироваться на чемпионат мира по легкой атлетике, который пройдет с 15 по 24 июля 2022 года в Орегоне (США).


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