НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Жанкош Тураров взлетел в мировом рейтинге после завоевания титула

13 Декабря 2022, 03:00
Жанкош Тураров взлетел в мировом рейтинге после завоевания титула

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Жанкош Тураров (26-0, 19 КО) существенно улучшил свое положение в рейтинге сайта Boxrec.com после победы нокаутом в титульном бою, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Тураров выступил на вечере бокса в Алматы, где в главном бою нокаутировал в седьмом раунде венесуэльца Луиса Энрике Ромеро (11-6-1, 7 КО) и завоевал вакантный пояс чемпиона IBO Inter-Continental в первом полусреднем весе. В рейтинге BoxRec в своем дивизионе Тураров был 242-м, а после уверенной досрочной победы стал 45-м.

Ранее Жанкош Тураров также был чемпионом в первом полусреднем весе по версии WBO Inter-Continental.


Фото: sports.kz

Теги:
Новости по теме
Восемь спортобъектов построят в Махамбетском районе Атырауской области
Казахстан обыграл Венгрию на молодежном ЧМ по хоккею
Чемпионат мира по казакша курес проходит в Астане
Читайте также
Казахстан обыграл Венгрию на молодежном ЧМ по хоккею
Восемь спортобъектов построят в Махамбетском районе Атырауской области
Чемпионат мира по казакша курес проходит в Астане
«Серебро» и «бронзу» завоевали в Калгари спортсмены СКО
Хабиб Нурмагомедов стал гостем международного турнира по боям без правил в Атырау
Судимые за вовлечение в проституцию числились тренерами по программе ArtSport
Аяна Жолдас принесла Казахстану «бронзу» на этапе Кубка Европы по фристайл-акробатике
Казахстанец выиграл «серебро» Кубка мира по паралыжным гонкам и парабиатлону
Новости партнеров
Популярное
1 Масштабные кадровые перестановки ожидаются в Казахстане в 2023 году
2 Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК
3 Более тысячи жителей Павлодарской области стали жертвами интернет-мошенников
4 Три кандидата в депутаты Сената Парламента зарегистрированы от Карагандинской области
5 Можем ли шагнуть в новый год с текущим составом Правительства? - Президент РК обратился к главе Кабмина

Лента новостей