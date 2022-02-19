Жанкош Тураров узнал дату следующего боя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер первого полусреднего веса Жанкош Тураров (25-0, 18 КО) определился с датой следующего поединка. Об этом передает МИА «Казинформ» со Sports.kz.

По информации BoxRec.com, возвращение Турарова на ринг состоится 19 марта в Москве (Россия). Имя его соперника пока не называется. Поединок будет рассчитан на десять раундов.

Свой предыдущий бой Тураров провёл в Нур-Султане в декабре 2021 года, в нем на 47 секунде нокаутировал египтянина Абдумонема Саида (22-2-1, 11 КО). Перед этим казахстанец не боксировал с 2019 года.



