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Жанкош Тураров стал чемпионом мира по версии IBO в первом полусреднем весе

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Марта 2023, 22:11
Жанкош Тураров стал чемпионом мира по версии IBO в первом полусреднем весе Фото: sports.ru

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Жанкош Тураров (26-0, 19 КО) провел титульный бой на вечере бокса в Алматы и одержал победу над своим мексиканским соперником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Жанкош Тураров сразился с мексиканцем Алехандро Менесесом (16-5, 9 КО) за титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии IBO. В статусе чемпиона в этом бою был боксер из Мексики, но явным фаворитом считался казахстанец. Этот поединок был рассчитан на двенадцать раундов и завершился победой Жанкоша Турарова, его соперник отказался на старте десятого раунда.

Жанкош Тураров одержал 27-ю победу в профессиональной карьере и завоевал пояс чемпиона мира по версии IBO в первом полусреднем весе. Алехандро Менесес потерпел шестое поражение в профи и лишился своего титула.


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