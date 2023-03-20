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Жанкош Тураров провел взвешивание и дуэль взглядов перед боем за титул чемпиона мира

Редактор:  
Ринат Дусумов
20 Марта 2023, 18:33
Жанкош Тураров провел взвешивание и дуэль взглядов перед боем за титул чемпиона мира Фото: sports.kz

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялась церемония взвешивания участников вечера бокса 21 марта, в главном бою которого встретятся Жанкош Тураров (26-0, 19 КО) и представитель Мексики Алехандро Менесес (16-5, 9 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперники сразятся за принадлежащий мексиканцу титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии IBO.

Накануне поединка Тураров и Менесес успешно уложились в лимит категории (63,5 килограмма), а также провели традиционную дуэль взглядов.

Прямую трансляцию шоу из Алматы 21 марта покажет телеканал «Хабар». Прямой эфир стартует в 20:00 по местному времени.



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