Жанкош Тураров провел взвешивание и дуэль взглядов перед боем за титул чемпиона мира

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялась церемония взвешивания участников вечера бокса 21 марта, в главном бою которого встретятся Жанкош Тураров (26-0, 19 КО) и представитель Мексики Алехандро Менесес (16-5, 9 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперники сразятся за принадлежащий мексиканцу титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии IBO.

Накануне поединка Тураров и Менесес успешно уложились в лимит категории (63,5 килограмма), а также провели традиционную дуэль взглядов.

Прямую трансляцию шоу из Алматы 21 марта покажет телеканал «Хабар». Прямой эфир стартует в 20:00 по местному времени.