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    21:52, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Жанкош Тураров прошел взвешивание перед боем за титул WBO

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    ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Стали известны результаты взвешивания непобежденного казахстанского боксера Жанкоша Турарова (24-0, 17 КО) перед боем Тайроном Маккенной (21-2-1, 6 КО) из Великобритании по прозвищу «Могучий кельт». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Ранее на церемонию взвешивания явился только Маккенна, а казахстанцу понадобилось дополнительное время, чтобы сбросить лишний вес и уложиться в лимит категории.

    Как сообщает WorldBoxingNews, вес Турарова составил 140 фунтов (63.5 кг). Маккенна оказался немного легче — 63.3 кг.

    Соперники должны выйти на ринг друг против друга на арене Caesars Palace в Дубае завтра, 3 апреля. На кону в поединке будет стоять принадлежащий Турарову титул чемпиона WBO Inter-Continental в первой полусредней категории.




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