Жанкош Тураров прошел взвешивание перед боем за титул WBO

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Стали известны результаты взвешивания непобежденного казахстанского боксера Жанкоша Турарова (24-0, 17 КО) перед боем Тайроном Маккенной (21-2-1, 6 КО) из Великобритании по прозвищу «Могучий кельт». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ранее на церемонию взвешивания явился только Маккенна, а казахстанцу понадобилось дополнительное время, чтобы сбросить лишний вес и уложиться в лимит категории.

Как сообщает WorldBoxingNews, вес Турарова составил 140 фунтов (63.5 кг). Маккенна оказался немного легче — 63.3 кг.

Соперники должны выйти на ринг друг против друга на арене Caesars Palace в Дубае завтра, 3 апреля. На кону в поединке будет стоять принадлежащий Турарову титул чемпиона WBO Inter-Continental в первой полусредней категории.





